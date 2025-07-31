Для получения статуса значимого разработчики ПО должны соответствовать нескольким критериям, в частности базироваться в РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ будет вести перечень значимых разработчиков программного обеспечения и реестр безопасного ПО. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Для получения статуса значимого разработчики ПО должны соответствовать нескольким критериям, в частности базироваться в РФ, а также заниматься импортозамещением программ и баз данных для реализации особо значимых проектов на основе заключенного с правительством России соглашения.

Перечень значимых разработчиков должен вести "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию сфере информационных технологий" - в настоящий момент это Минцифры.

Кроме того, министерству поручено вести перечень "доверенных российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Такое ПО должно соответствовать требованиям к обеспечению информационной безопасности, установленным правительством и профильными ведомствами.

Еще один реестр, который будет вести министерство, - это "перечень российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, разработанных и используемых для собственных нужд российскими юридическими лицами". Пополняться этот перечень будет на основе решений правительственной комиссии, а требования для включения в список ПО установит кабмин.

Отдельно закон обязывает правительство установить требования по доступности информации на сайтах государственных структур для инвалидов по зрению.