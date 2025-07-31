Также в регионе появятся 15 быстрых зарядных станций

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Сервис электротакси и сеть быстрых зарядных станций создадут в Архангельской области. Подписание дорожной карты между областным правительством и компанией Hyper состоялось на III форуме "Арктика - регионы" в Архангельске, сообщает пресс-служба форума.

"Подписанная сегодня дорожная карта фиксирует мероприятия, реализация которых приведет к появлению на территории региона 15 быстрых зарядных станций и сервиса электротакси. Реализация данного проекта способствует достижению таких важных задач федеральной повестки, как декарбонизация транспортной инфраструктуры и повышение безопасности и комфортности городской среды для граждан", - сказал на подписании заместитель генерального директора компании Hyper Ярослав Жильцов, которого цитирует пресс-служба.

В рамках соглашения стороны договорились о реализации проекта по созданию сети зарядных станций для электротранспорта и организации парка электротакси в Архангельске численностью 150 машин.

"Что дает Архангельской области это проект? Это инвестиции, это новые рабочие места, это, конечно, экология, это новая инфраструктура. И самое главное, что будет создаваться в рамках этого проекта, - это новые мощные зарядные станции, которые будут размещены на территории города, ими могут пользоваться не только такси, но и простые граждане", - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.