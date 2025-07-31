Первый секретарь комитета Липецкого областного отделения партии Николай Разворотнев сообщил, что в обком пришли представители из центра "Э" по борьбе с экстремизмом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полиция и сотрудники центра "Э" прибыли в офис Липецкого обкома КПРФ, где изъяли компьютеры, карты памяти и документы. Об этом ТАСС сообщил первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев.

"Сегодня около шести часов вечера к нам в обком пришли ребята из центра "Э" по борьбе с экстремизмом. Объяснили, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут у нас обследование кабинетов, транспортных средств и техники. <…> Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет", - сообщил собеседник агентства.

По словам Разворотнева, силовики намерены проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. "В заявлении гражданина, на которое они ссылаются сказано, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора", - уточнил Разворотнев.

Он предположил, что дело может дойти до суда, что повлияет на ход предвыбрной кампании коммунистов в регионе. "Будем оспаривать. Завтра уже пойдут письма и в прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, будем просить депутатов Госдумы, чтобы оказали нам помощь и поддержку", - сказал он.

В Липецкой области в единый день голосования 12-14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа, а также муниципальных округов в 12 районах области.