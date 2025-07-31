В РФ разрешили привлекать к обучению в школе студентов непедагогических вузов

На это имеют право лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по иным специальностям и направлениям подготовки и успешно прошедшие не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по учебным предметам, дисциплинам в области педагогической деятельности