МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать к обучению школьников студентов из непедагогических вузов.
Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по иным специальностям и направлениям подготовки и успешно прошедшие не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по учебным предметам, дисциплинам в области педагогической деятельности, допускаются к занятию педагогической деятельностью по соответствующим специальности или направлению подготовки высшего образования обучающегося учебным предметам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебным предметам, курсам, дисциплинам основного общего образования и среднего общего образования по программам СПО.