Норма также касается добровольцев и граждан, пребывавших в воинских и других формированиях и органах ДНР и ЛНР, получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях в составе воинских формирований и органов республик с 11 мая 2014 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО), а также добровольцы и ополченцы Донбасса, сражавшиеся с 2014 года и получившие инвалидность в ходе боевых действий с Украиной, теперь имеют право на две пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, и получившие инвалидность в ходе участия в СВО на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет.

Норма также касается добровольцев и граждан, пребывавших в воинских и других формированиях и органах ДНР и ЛНР, получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях в составе воинских формирований и органов республик с 11 мая 2014 года.

Родителям призывников, погибших в период прохождения военной службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы, устанавливается либо пенсия по потере кормильца и по старости, либо пенсия по случаю потери кормильца и за выслугу лет, либо пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия.