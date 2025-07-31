По словам губернатора области Александра Цыбульского, в здании также появится экспозиция древнерусской живописи и народного искусства Русского Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Музей северной иконы, а также экспозиции древнерусской живописи и северного народного искусства создадут в памятнике истории и архитектуры "Коммерческий банк" в центре Архангельска, сообщил в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. С министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым он осмотрел объект культурного наследия в Банковском переулке.

"Это памятник архитектуры и истории, переданный в 2021 году Государственному музейному объединению "Художественная культура Русского Севера". Мы видим в нем будущую площадку для музея северной иконы и экспозиций, посвященных древнерусской живописи, деревянной скульптуре и народному искусству Русского Севера. Объект требует масштабной реставрации. Уже подготовлена проектно-сметная документация, сейчас идут первоочередные противоаварийные мероприятия, - написал губернатор. - Алексей Олегович дал поручение проработать механизмы федерального софинансирования проекта. Благодарен за поддержку нашей идеи сделать исторический центр Архангельска настоящим культурным магнитом, точкой притяжения для жителей и гостей области".

Как отметил Цыбульский, при поддержке вице-премьера Татьяны Голиковой было реализовано важное предварительное решение: детскую музыкальную школу имени Ю И. Казакова перевели в отремонтированное современное здание и освободили исторический комплекс под музей. "Это позволило включить здание в проект "Старый Архангельск", в рамках которого преображаются ключевые объекты нашего культурного наследия. На Банковском переулке уже начались работы по созданию пешеходной улицы. В перспективе - реновация Соловецкого подворья и подготовка к 600-летию первого монашеского поселения на Соловках", - добавил глава региона.

"Коммерческий банк" представляет собой комплекс зданий административного, торгового и хозяйственного назначения застройкой "каре" с внутренним двором и двумя проездами. Комплекс расположен на набережной Северной Двины от Банковского переулка до подворья Николо-Карельского монастыря, глубиной на всю длину переулка. Основное историческое здание находится в неудовлетворительном состоянии.

В проекте "Старый Архангельск" несколько значимых объектов уже отремонтированы: Старинный особняк на Набережной, Усадебный дом Е.К. Плотниковой, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова и Музей художника и сказочника С.Г. Писахова. Также в настоящее время идут работы по восстановлению кинотеатра "Север". В здании "Коммерческого банка" ведутся первоочередные противоаварийные работы. Подготовлена проектно-сметная документация на реставрационные работы - требуется порядка 1,2 млрд рублей на поэтапные работы, распланированные на четыре года. Концепция преображения предполагает не только бережную реставрацию самого памятника, но и значительное расширение выставочных залов, а также создание современных общественных зон.