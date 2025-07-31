По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, одной важнейших платформ для развития станет строящийся в областном центре кампус "Арктическая звезда"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Архангельская область станет первым арктическим субъектом в Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. Это решение представлено на рабочей встрече Цыбульского с директором АИРР Александром Смекалиным на III форуме "Арктика - регионы" в Архангельске.

"В рамках форума "Арктика - регионы" с директором Ассоциации инновационных регионов России Александром Смекалиным договорились о готовности Архангельской области стать первым арктическим субъектом организации, - написал губернатор. - Уверен, что сотрудничество позволит нам реализовать еще больше инновационных проектов, которые будут работать на экономику региона. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Одной из важнейших платформ для развития станет строящийся в областном центре кампус "Арктическая звезда".

Деятельность АИРР направлена на реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом Владимиром Путиным. Приоритетная цель стратегии - обеспечение независимости и конкурентоспособности страны путем создания эффективной системы технологического развития и наращивания интеллектуального потенциала.

АИРР объединяет 19 регионов, которые выбрали инновации в качестве основного инструмента для технологического и экономического развития. "Архангельская область будет первым арктическим регионом-партнером. В этом смысле Арктика - это новая территория для нас, которая имеет огромное значение и потенциал для достижения технологического суверенитета. Регион обладает уникальной платформой для развития технологий, в том числе благодаря строительству межвузовского кампуса "Арктическая звезда" и современного наукограда с мощным потенциалом для промышленно-технологического роста", - отметил Смекалин, его слова приводит пресс-служба администрации Архангельской области.

Он отметил, что партнерство с Архангельской областью драйвером развития российского севера и откроет новые направления для сотрудничества между инновационными регионами.

Среди инструментов, разработанных АИРР, индекс востребованности кадров для инновационной экономики (STEM), индекс инновационной инфраструктуры и региональная шкала развития инноваций. В последнем документе, например, представлены данные по Архангельской области, характеризующие развитие шести направлений: кадровый потенциал, финансовая поддержка, состояние инновационной инфраструктуры, проведение исследований и создание технологических разработок, трансфер технологий и коммерциализация работок, социально-экономические эффекты на экономику региона. Ассоциацией уже проработаны первые предложения для предметного сотрудничества с регионом.

О форуме

Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.