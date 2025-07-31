Таиландскую делегацию возглавила генеральный директор PRD Сутрытхай Леткасем, которая выразила готовность в ближайшее время подписать Меморандум о сотрудничестве

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и Департамент по связям с общественностью правительства Таиланда (PRD) договорились наладить обмен кадрами, информацией, фото- и видеоматериалами. Об этом стало известно по итогам прошедших в Москве переговоров в штаб-квартире ТАСС.

Таиландскую делегацию возглавила генеральный директор PRD Сутрытхай Леткасем, которая выразила готовность в ближайшее время подписать Меморандум о сотрудничестве PRD и ТАСС. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в информационной сфере, участие в борьбе с дезинформацией и налаживание профессиональных обменов. Леткасем подчеркнула, что ТАСС и PRD могут начать сотрудничать, не дожидаясь подписания меморандума.

"Визит делегации таиландского Департамента по связям с общественностью в Россию очень важен. Для нас это еще одна возможность установить прямые отношения с вашей организацией. Соглашение о сотрудничестве между двумя нашими ведомствами создает основу для дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. ТАСС, будучи ведущим информационным агентством России, готов оказать помощь PRD в подготовке как журналистов, так и IT-специалистов, а также делиться своим опытом в области фактчекинга", - сказал заместитель генерального директора ТАСС Марат Абулхатин.

Департамент по связям с общественностью правительства Таиланда был создан в 1933 года. Ведомству был предоставлен статус специального агентства, находящегося под контролем кабинета министров. В состав PRD входит Национальная служба телерадиовещательная служба Таиланда (NBT), покрывающая все регионы королевства. Помимо штаб-квартиры в Бангкоке, PRD имеет восемь региональных центров в разных частях страны. Департамент также выдает пресс-карты как местным, так и иностранным журналистам.