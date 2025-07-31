Погибший боец и его сожительница не будут считаться гражданскими супругами, если в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Гражданские жены погибших участников спецоперации получили право на льготы. Закон подписал президент России Владимир Путин.

На льготы в случае гибели бойца СВО (срочника, контрактника или добровольца) могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

Как уточняется, погибший боец и его сожительница не будут считаться гражданскими супругами, если в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими.

Факты совместного проживания будет устанавливать суд. Гражданские жены смогут получить льготы только после вступления в силу судебного решения. Также дополнительные меры социальной поддержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.