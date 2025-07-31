Федеральные госорганы, органы исполнительной власти и правительство Москвы будут на время получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ведомственная охрана будет снабжена боевым стрелковым оружием для отражения атак беспилотников. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Федеральные госорганы, органы исполнительной власти и правительство Москвы будут на время получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему для вооружения ведомственной охраны. Такое право будет предусмотрено в целях пресечения беспилотных воздушных, подводных, надводных судов и аппаратов, а также беспилотных транспортных средств.

Уточняется, что к боевому стрелковому оружию относится ручное или входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм.

Ведомственная охрана сможет получить оружие только после инструктажа по правилам безопасного обращения с ним. Отмечается, что охране нельзя будет использовать оружие после получения уведомления от Росгвардии с требованием о его сдаче. В этом случае оружие нужно будет сдать в течение двух недель