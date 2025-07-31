Жалобы поступают в основном из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские пользователи Telegram начали сообщать о сбоях в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала Downdetector на 23:06 мск, за последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались 4 575 пользователей, за сутки - 5 825 человек. 36% пользователей отметили сбой оповещений, 29% - сбой мобильного приложения, 19% - сбой в работе сайта, 10% - общий сбой, 3% - сбой личного кабинета, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают преимущественно из Санкт-Петербурга (3%).