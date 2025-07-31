Предполагается, что площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м, также он будет рассчитан на 650 посадочных мест

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Об этом говорится в сообщении официальной резиденции президента США.

"Президент Трамп и другие патриотически настроенные спонсоры щедро обязались выделить средства, которые необходимы для строительства этого объекта стоимостью около $200 млн. Секретная служба США обеспечит необходимые меры по усилению безопасности и модификации объекта", - говорится в заявлении.

Новое сооружение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 посадочных мест, тогда как самое большое помещение в Белом доме в настоящее время - Восточный зал - рассчитан только на 200 мест.

Строительство начнется в сентябре 2025 года и должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.