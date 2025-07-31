Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве". Ключевые события запланированы по всему городу, будут представлены современные достижения столицы и планы городского развития.

"Мероприятия охватят сразу несколько знаковых площадок, в том числе ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября", - анонсировал мероприятия мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, они должны вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего. Будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.

"Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас. Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли", - добавил мэр.