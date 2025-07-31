Речь идет о Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дефицитное количество осадков в августе прогнозируется в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дефицит осадков в августе прогнозируется во многих регионах ЦФО, это Тульская, Рязанская, Калужская, Ивановская, Белгородская и другие области. Также он будет отмечен в Красноярском крае, Крыму, Ставрополье, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях. Во всех республиках Северного Кавказа прогнозируется дефицит осадков. На юге Приволжского федерального округа тоже будет дефицит", - сказал он.

По словам Вильфанда, на европейской территории еще выделяется северо-восток европейской части страны. Здесь дефицит влаги затронет преимущественно Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Республику Коми.

Избыток же осадков возможен на Чукотке, в северной половине Красноярского края и на самом северо-западе страны, куда входят Ленинградская область, юг Карелии.