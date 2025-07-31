Прибавку получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Работающих пенсионеров с 1 августа ожидает беззаявительный перерасчет страховых пенсий, его проведет Социальный фонд России. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

Пенсионерам не нужно никуда обращаться - все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета.

В РФ с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Таким образом, если работающий пенсионер завершил свою трудовую деятельность, например, в июле, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его работы.