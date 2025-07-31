Речь, в частности, о ГОСТе на изделия для новорожденных и детей ясельной группы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В России с 1 августа начал действовать ряд стандартов на детскую одежду. В пресс-службе Росстандарта рассказали ТАСС, что вводятся в действие ГОСТ на изделия для новорожденных и детей ясельной группы, ГОСТ на трикотажные бельевые изделия для детей новорожденных и ясельного возраста, а также ГОСТы на трикотажные детские бельевые изделия и верхние изделия, устанавливающие нормы физико-гигиенических показателей.

Так, стандарт на изделия для новорожденных и детей ясельной группы подразделяет швейную одежду на три группы: изделия первого слоя (распашонки, ползунки, косынки, чепчики, пеленки и другие), изделия второго слоя (платья, халаты, фартуки, блузки, пиджаки, юбки, брюки, шорты и другие) и изделия третьего слоя (конверты для новорожденных, пальто, полупальто, куртки, плащи и другие). В ГОСТе также установлены требования к размерам изделий, требования к их изготовлению и используемым материалам, а также правила маркировки и упаковки.

Действие ГОСТа на трикотажные бельевые изделия для новорожденных, детей до года и ясельного возраста распространяется, в частности, на распашонки, рубашки, фуфайки, футболки, ползунки, пеленки-конверты, трусы, пижамы, пеленки и другие. Стандарт устанавливает требования к их размерам, к пошиву, используемым материалам, маркировке и упаковке готовых изделий. Так, например, изделия для детей предписано производить из натурального, химического сырья и их сочетаний. Изделия для новорожденных (первые 28 дней жизни) должны изготавливаться из полотен, произведенных из натуральных волокон.

ГОСТ "Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей" распространяется на трикотажные детские бельевые изделия и трикотажные полотна, предназначенные для изготовления детских бельевых изделий первого слоя. Документ также устанавливает нормы физико-гигиенических показателей: гигроскопичности, воздухопроницаемости, удельного поверхностного электрического сопротивления, напряженности электростатического поля на поверхности изделий.

ГОСТ на трикотажную верхнюю одежду для детей также устанавливает нормы физико-гигиенических показателей для таких изделий и трикотажных полотен (купоны, детали), используемых при производстве.