В 2023 году в Англии и Уэльсе, где проживают порядка 87% населения Соединенного Королевства, четырем мальчикам дали имя Кир, пишет The Daily Mail

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Ни один ребенок не был назван Киром в Англии и Уэльсе после того, как в июле 2024 года премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на данные Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS).

Отмечается, что впервые за все время ведения статистики ни одна семья не решилась назвать своего сына Киром в течение календарного года. Издание добавило, что в 2023 году в Англии и Уэльсе, где проживают около 87% населения Соединенного Королевства, четырем мальчикам дали имя Кир. Газета подчеркнула, что в случае с бывшими главами правительства Борисом Джонсоном и Риши Сунаком ситуация была обратной: после прихода к власти их именами начинали чаще называть детей.

Ранее Стармер признавался, что в детстве ему не нравилось его имя. Согласно The Daily Mail, он был назван в честь лидера Лейбористской партии Великобритании (1906-1908) Кира Харди. В 2020 году Стармер сам возглавил лейбористов.

Как свидетельствуют данные ONS, второй год подряд самым популярным именем в Англии и Уэльсе стало имя Мухаммед. Им в 2024 году были названы 5,7 тыс. детей, что на 23% выше показателей предыдущего года. На втором и третьем местах снова расположились Ноа и Оливер. При этом издание указало, что при учете всех вариантов написания имени Мухаммед оно будет занимать первую строчку каждый год за последнее десятилетие. Среди девочек самыми популярными именами стали Оливия, Амелия и Лили.