На Сахалине стартует форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект"

Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа в формате выездной площадки Восточного экономического форума на территории дронопорта "Пушистый" у города Корсакова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Мероприятия международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" начинаются на Сахалине, событие объединило около 1,1 тыс. участников из более чем десяти стран, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

Мероприятие будет проходить 1 и 2 августа в формате выездной площадки Восточного экономического форума на территории дронопорта "Пушистый" у города Корсакова, где под эти цели построили три павильона "Сахалин экспо".

"Форум собрал около 1 100 участников из более чем десяти стран - России, Китая, Японии, Филиппин, Кыргызстана, Пакистана, Индии, Австралии, Эфиопии, Парагвая, ЮАР и других. Часть присоединятся по видеосвязи", - сообщили в правительстве региона. Это представители федеральных и региональных органов власти, ответственные за политику углеродного регулирования, государственных структур, участники форматов "БРИКС аутрич" и "БРИКС плюс", члены дипломатического корпуса зарубежных государств в России, а также отраслевые специалисты, ученые и представители общественных и молодежных организаций.

Во время форума будут представлены результаты эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, а также апробации механизма квотирования, который проводится в Сахалинской области - регион был выбран в качестве пилотного в России. Внимание также будет уделено вопросам климата, инновационной экономики, достижения технологического лидерства России. Будет обсуждаться климатическая стратегия "Большого Евразийского партнерства". Ключевым событием станет пленарное заседание "Россия на пути к низкоуглеродному будущему". Среди его основных тем - углеродное регулирование в эпоху глобального кризиса, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ, гармонизация подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и "БРИКС плюс".

В рамках форума также состоится комиссия Госсовета по направлению "Инвестиции", в ходе которой будет рассматриваться климатическая повестка, пройдет расширенное заседание Национального водородного союза.

Гонка дронов и шоу шаров

Часть мероприятий климатического форума будет открыта для всех желающих. На площадке форума разместили арт-объект в виде "зеленых легких" островов, где гости могут получить информацию об углеродной нейтральности и научной составляющей сахалинского климатического эксперимента. Около первого павильона открывается водородная выставка, где представлено оборудование, которое создает электрическую энергию за счет водорода, а также экологически чистый транспорт - спецтехника, электромобили. В одном из павильонов организована гастрономическая улица, где представлены блюда народов Сахалинской области, в основе которых ягоды, дикоросы и морепродукты. Здесь же начинают работу выставки картин сахалинских художников, представлена продукция островных производителей - рыба, морская грязь, кондитерские изделия, чай и др.

Днем на взлетно-посадочной полосе "Пушистого" желающие смогут понаблюдать за гонкой дронов. Гости увидят показательные выступления на различных типах авиамоделей и групповые полеты. Ближе с моделями беспилотников в дни форума можно будет познакомиться в павильоне "Сахалин экспо".

Ярким событием станет фестиваль "Воздух". В вечернее время состоится шоу воздушных шаров, которые привезли из разных регионов России. Жители острова смогут совершить бесплатный подъем, насладиться программой светящихся шаров под музыкальное сопровождение, понаблюдать за полетами воздухоплавателей, за выступлениями авиамоделистов.