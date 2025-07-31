В Москве в августе прогнозируют температуру в пределах климатической нормы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Температурный фон в августе в Московском регионе будет соответствовать среднемноголетним значениям или незначительно превышать их. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве в августе прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне. То есть выше нормы, но до класса "выше" она не доходит, а будет немного превышать среднемноголетние значения температуры августа", - сказал он.
Что касается нормы осадков, то их количество тоже ожидается в пределах нормы, уточнил метеоролог.