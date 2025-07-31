Температура при этом понизится до 26-28 градусов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятница в Московском регионе будет пасмурной, возможны кратковременные дожди. Температура при этом понизится до 26-28 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве будет значительно меняться погода уже с пятницы. Наступит, хоть и с частыми прояснениями, но облачная погода, пойдут кратковременные дожди. В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь. Грозы будут наблюдаться во многих районах Московского региона при этих осадках. Днем в субботу тоже облачно, небольшой дождь, местами умеренный", - сказал он.

Ночные значения будут находиться в диапазоне 16-18 градусов. Дневная температура в пятницу составит 26-28 градусов, в субботу прогнозируется 23-25 градусов. "Не нужно пугаться, это температура даже на 1 градус выше нормы, поэтому это теплая погода. В воскресенье и понедельник опять начинает влиять на погоду гребеть высокого давления, максимальная температура днем - 28 градусов, ночные температуры тоже высокие - 18-22 градуса", - привел он.

По его словам, со вторника ожидается понижение давления, будет облачно с прояснениями, временами возможен дождь. Произойдет вновь понижение температуры до 23-25 градусов.