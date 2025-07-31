Эта мера будет распространяться на граждан запаса, заключивших контракт сроком не менее одного года начиная с 29 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единовременная региональная выплаты для участников специальной военной операции увеличена на Чукотке. Теперь ее размер составляет 2,2 миллиона рублей, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"В Чукотском автономном округе увеличена единовременная региональная выплаты для участников специальной военной операции до 2,2 млн рублей. Эта мера будет распространяться на граждан запаса, заключивших контракт сроком не менее одного года начиная с 29 июля 2025 года", - рассказали в правительстве округа.

Ранее единовременная выплата составляла 1,7 миллиона рублей. Повышение поддержки направлено на повышение социальной защиты тех, кто служит и защищает интересы страны.

Кроме того, в Чукотском автономном округе действует свыше 40 мер поддержки для участников СВО, их семей и близких. Среди них льготы по оплате ЖКУ, освобождение от платы за детский сад и транспортного налога, компенсация затрат на платное высшее образование для детей, а также организация отдыха в лагерях и другие социальные гарантии.