В Сибири и на юге европейской России возможны ливни, грозы, град и сильный ветер

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском крае с 1 по 3 августа прогнозируются сильные дожди, грозы и ветер до 21 м/с

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сильные осадки, сопровождающиеся грозой, градом и усилением ветра ожидаются в регионах Сибири и юга европейской части страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неблагоприятные погодные условия начнут развиваться в Западной Сибири, где в воскресенье прогнозируется резкое понижение температуры - на 5-6 градусов ниже нормы. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском крае с 1 по 3 августа прогнозируются сильные дожди, грозы и ветер до 21 м/с. В тот же период в Республике Алтай возможны сильные дожди и грозы при порывах ветра 22 м/с", - сказал он.

Вильфанд отметил, что 3 августа в Крыму и Калмыкии прогнозируются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В течение 1-3 августа в Северной Осетии ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер 25 м/с, на реках возможен подъем уровней воды. В Ставропольском крае будет наблюдаться комплекс неблагоприятных явлений, которые в сочетании приводят к опасным: сильный дождь в виде ливня, грозы, град, ветер 20-25 м/с. "В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии такая же ситуация: ливень, град, ветер до 25 м/с", - завершил метеоролог.