Вертолетная площадка в Северо-Курильске возобновила работу после землетрясения

Также в порту в ближайшее время обследуют причальные сооружения, после чего будет принято решение о запуске морского сообщения

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Вертолетная площадка на острове Парамушир у Северо-Курильска Сахалинской области готова принимать воздушные суда после прошедшего землетрясения и цунами, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"После землетрясения и цунами транспортная инфраструктура Северо-Курильского района возобновляет работу. Вертолетная площадка готова к приему и отправке воздушных судов. Причальные сооружения в порту обследуют в ближайшее время, после чего будет принято решение о запуске морского сообщения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посадочная площадка на Парамушире в ходе землетрясения не была повреждена и функционирует в штатном режиме. В ближайшее время планируется выполнить два рейса, хотя решение будет принято по погодным условиям. При этом волны частично повредили внешние элементы причальных сооружений морского терминала Северо-Курильска. В ближайшее время проведут обследование дна вдоль причалов, восточного мола и подходного канала. Грузовой теплоход "Виктор" уже следует в Северо-Курильск.

По распоряжению губернатора области Валерия Лимаренко в Северо-Курильский район направились специалисты регионального правительства - заместители министров ЖКХ, энергетики, транспорта. Возглавил группу первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, который 1 августа проведет встречу с жителями.

"Мы продолжаем ликвидацию последствий сильнейшего за последние годы землетрясения. Обследуем жилые дома, социально значимые и коммунальные объекты, составляем перечень повреждений. Сейчас убираем с улиц разрушенные печные трубы. Восстановили мост на пути к полигону ТКО и возобновили вывоз мусора. В городе подали электричество, коммунальная инфраструктура функционирует. Детский сад должен возобновить работу на следующей неделе", - приводит пресс-служба слова главы Северо-Курильского района Александра Овсянникова.

О землетрясении

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли цунами. В районе был объявлен режим ЧС. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров.