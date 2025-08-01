Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина отметила, что такой специалист сможет "ответить на все вопросы, развеять сомнения и помочь наладить процесс кормления"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Должность специалиста по грудному вскармливанию необходимо ввести в детских поликлиниках для помощи матерям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

"Предлагаю внедрить специальных специалистов по грудному вскармливанию в детских поликлиниках - это важный и своевременный шаг, направленный на поддержку материнства и здоровья детей", - сказала сенатор.

Она отметила, что грудное вскармливание - не только оптимальный способ питания для младенца, обеспечивающий его необходимыми питательными веществами, но и важный фактор формирования эмоциональной связи между матерью и ребенком.

"Особенно важна такая поддержка для молодых мам, которые часто сталкиваются с трудностями и вопросами, связанными с грудным вскармливанием. Специалист в поликлинике сможет оказать квалифицированную помощь, ответить на все вопросы, развеять сомнения и помочь наладить процесс кормления", - уверена Косихина.

"Уверена, что внедрение таких специалистов позволит повысить процент успешного грудного вскармливания, укрепить здоровье детей и поддержать молодых мам в этот важный период их жизни", - заключила парламентарий.