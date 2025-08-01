Как сообщил глава региона Валерий Лимаренко, это привело не только к сокращению выбросов парниковых газов, но и дало серьезный экологический и экономический эффект

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области направили более 1,3 млрд рублей за последние три года в мероприятия для достижения углеродной нейтральности. Об этом сообщил ТАСС глава региона Валерий Лимаренко на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Углеродная нейтральность достигается не только за счет вложений, прежде всего в газификацию, использование низкоуглеродного топлива, но и на первом этапе - за счет наведения порядка во всех сферах экономики, в том числе на предприятиях и в городском хозяйстве региона, который ориентирует экономику на низкоуглеродный путь развития. Что касается объема инвестиций, то только на проекты газификации ЖКХ, транспорта и домохозяйств регионом в последние три года были выделено финансирование в объеме 1 350,8 млн рублей", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что все это привело не только к сокращению выбросов парниковых газов, но и дало серьезный экологический и экономический эффект. "Валовый региональный продукт вырос на 30%. Предприятия стали работать эффективнее, потому что включились механизмы энергосбережения. Стабильно улучшаются показатели качества окружающей среды - за счет масштабной газификации объектов ЖКХ и домовладений, перевода транспорта на газ. Ведем большую работу по предотвращению лесных пожаров: их площадь уменьшилась в 40 раз за последние три года, эффективно проводится лесовосстановление. Воздух стал чище в два раза. И сегодня Сахалин становится настоящим курортом. То есть мы видим не только экологический, но и социально-экономический эффект, повышение качества жизни людей", - сказал Лимаренко.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Одной из основных его целей является достижение углеродной нейтральности регионом к концу 2025 года, когда объем выбросов в атмосферу будет полностью компенсирован его поглощением.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие.

В форуме принимают участие порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.