Как сообщил глава региона Валерий Лимаренко, речь в том числе идет и о переводе на газ общественного транспорта и сельскохозяйственной техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Мероприятия плана газификации Сахалина будут полностью выполнены в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Валерий Лимаренко на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Газификацию мы ведем совместно с "Газпромом". Идем быстрыми темпами. Особые слова благодарности за это компании и Алексею Борисовичу Миллеру. Еще несколько лет назад уровень газификации был 14%. Сегодня уже 64%. С начала эксперимента на газ переведено 56 котельных, 3 асфальтобетонных завода. Подключено к газу 5,7 тыс. домовладений. <…> Что касается дальнейших шагов, то вся это работа продолжится. В 2028 году рассчитываем на 100% реализовать планы газификации", - сказал Лимаренко.

Речь в том числе идет и о переводе на газ общественного транспорта и сельскохозяйственной техники. "Уже 70% парка общественного транспорта используют это топливо. Стимулируем бизнес и жителей переводить на газомоторку свои автомобили. Таких у нас уже более 6,1 тыс. единиц. В ближайшие годы Газпром откроет во всех районах Сахалина газозаправочные станции, как стационарные, так и передвижные. У нас также создана электрозарядная инфраструктура. В Южно-Сахалинске развивается электрокаршеринг", - сказал Лимаренко. Все эти мероприятия проводятся для достижения целей климатического эксперимента, который проводится на Сахалине.

Губернатор отметил, важность совершенствования учета всех факторов, которые влияют на углеродный баланс - это не только выбросы, но и поглощения парниковых газов лесами, водно-болотными и сельхозугодьями, уточнения объемов эмиссии парниковых газов промышленными объектами.

"В конечном итоге, именно такая скрупулезная, планомерная работа по учету выбросов и поглощений парниковых газов и позволяет эффективно управлять углеродным балансом. Сахалинская область научилась всему этому. И теперь мы готовы делиться своим опытом с другими регионами", - подчеркнул Лимаренко.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. В регионе апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.