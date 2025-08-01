Случаи заражения выявлены с 21 по 27 июля

ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Китайские медики выявили 119 случаев заболевания лихорадкой денге в южной провинции КНР Гуандун. Об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Случаи заражения зафиксированы с 21 по 27 июля. Треть заболевших приходится на административный центр региона, город Гуанчжоу.

102 случая заболевания лихорадкой денге выявлены у граждан, которые не выезжали из провинции, еще 17 - завозные.

Распространение денге, переносчиками которой являются комары, произошло на фоне вспышки лихорадки чикунгунья, также распространяемой этими насекомыми. Ранее власти гуандунского города Фошань ввели третий уровень реагирования на ситуацию в области здравоохранения и объявили о семидневной кампании по уничтожению комаров. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, где первый уровень - наивысший. Четвертый (базовый) и третий (относительно высокий) уровни вводятся при возникновении вспышки заболевания на уровне города.