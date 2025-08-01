Причиной атаки на местных жителей стала помощь российским военнослужащим, сказал мужчина, потерявший семью

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Новоукраинка под Красноармейском (украинское название - Покровск) взорвали подвал, в котором укрывались 17 мирных жителей. Как рассказал ТАСС один из двоих выживших Алексей Ламин, потерявший семью, солдаты ВСУ сначала загнали людей в один подвал, после чего при помощи гексакоптера забросали его минами.

"Пришли военные [ВСУ] в полном обмундировании. И началась атака. Сразу дронная. Мы когда услышали эти перестрелки, жужжания, мы спрятались все в подвалы быстро, дом наш начал гореть. Потом, вроде, подутихло, мы начали пожар тушить, вещи выносить во двор. Вытаскивать детей и стариков", - рассказал мужчина.

По его словам, ближе к вечеру пришли украинцы. "Четыре человека или три, не помню точно, и начали стрелять. Тетка еще выбежала в коридорчик и кричит - мол, куда ж по мирным стреляете? Они еще сильнее начали стрелять, начали гранатами нас закидывать. Мы все в подвалы спрятались. Когда атаки дронов стихли, мы, насколько смогли, затушили горящий дом и уже как бы успокоились, думали, что все, этот день прошел. Ну, не тут-то было. Тут сестра прибежала, сказала, что во дворе стоят украинские военные", - сообщил Ламин.

После многочисленных атак на несколько домов их жители были вынуждены спрятаться в один подвал, в котором была и семья Ламина. "Тут начал прилетать тепловизионный дрон, "Баба-яга" его называют. Когда она первый раз прилетела, она начала сбрасывать тяжелые боеприпасы, вероятно, противотанковые мины. Сразу же погибли четверо детей. Лешу, своего сына, я взял на руки. Мама, папа и Таня, невестка, вышли, плачут. К ним дядя Толя подошел, и на них кинули следом еще одну [мину]. Я к своей дочери бросился, которая с ними была. Она признаков жизни не подавала. К сыну бросился, сын лежит, стонет от боли. Мама кричит, мол, давай вытягивай на улицу, будем смотреть. Жена подбежала туда к нему, давай успокаивать, смотреть, куда он ранен. Тут в этот момент "Баба-яга" сделала сброс как раз на них. Жена и мама там погибли. Сестра в этот момент была возле дочки моей", - добавил Ламин.

Он попытался вынести дочь, которая оказалась еще жива, к российским позициям. "Она умерла у меня на руках. Я понимал, что ничем уже дочке не помогу, нести тяжело - или я был слаб. Я вынужден был оставить ее там. Всего погибли в тот момент 15 человек", - сказал мужчина.

Он добавил, что причиной атаки на местных жителей Новоукраинки стала помощь российским военнослужащим, о нахождении которых в доме, где жили Ламины, солдатам ВСУ рассказал живущий по соседству односельчанин. Семья Ламиных перебралась к родственникам в Новоукраинку из соседнего села Чунышино, в котором дом семьи был уничтожен.