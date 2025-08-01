Выбор формы, соответствующей ГОСТу, обязателен при госзакупках, а при самостоятельном приобретении родители и школы могут выбирать любую ткань, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Выбор школьной формы, соответствующей ГОСТу, обязателен только при госзакупках, а при самостоятельном приобретении одежды родители и школы могут выбирать любую ткань. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"), предложив разработать рекомендации по учету ГОСТа при заказе формы не в рамках государственных тендеров.

По ее словам, утвержденный в 2025 году государственный стандарт на школьную форму касается тканей. "Могут ли шиться брючки, платьица из тканей не по ГОСТу? Могут. Могут ли родители купить просто синие брючки с пиджаком и синюю юбочку с пиджаком? Тоже могут, - сказала депутат. - У нас нет и, я думаю, все-таки не будет [законодательного требования] всех детей одеть в одинаковую форму".

"Но то, что у нас идет через госзакупки, например, если регион решит закупать единую форму для детей из многодетных семей, то, конечно, она должна закупаться по ГОСТу", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что школы тоже могут заказывать на конкретном производстве пошив формы для своих учеников, как правило, для младших классов. "Но если это не государственные деньги, не тендер, если это просто школа выбирает, то в этом случае мы, к сожалению, никаким образом не можем контролировать то, какую они закупят ткань. В таком случае нужны какие-то особые рекомендации, чтобы в этом производстве использовалась ткань, которая выпущена по ГОСТу на школьную форму", - считает Буцкая.

По ее словам, выбор ткани для школьной формы крайне важен, поскольку дети проводят в ней целый день. "Мы должны максимально информировать [родителей], что только то, что сейчас называется школьной формой и стоит знак ГОСТа, - это та одежда, которая максимально безопасна для вашего ребенка. Ребенок проводит в этой школьной форме весь день, причем ежедневно, поэтому к тканям запрос особый", - сказала депутат.