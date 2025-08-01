По данным Западно-Сибирского УГМС, 1 августа в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Прилет 16 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска. Такие данные следуют из онлайн-табло Толмачева.

Прилетят с опозданием самолеты из Иркутска, Якутска, Пекина, Братска, Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Благовещенска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока (два), Петропавловска-Камчатского, Ташкента, Казани, Сочи.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 1 августа в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха - плюс 20-22 градуса.