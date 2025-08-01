Трем пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Санкт-Петербург, отказали в перевозке из-за превышения количества доступных мест

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что трем пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Санкт-Петербург, было отказано в реализации воздушной перевозки из-за превышения количества доступных мест на борту самолета в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров иного стыковочного рейса.

"По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.