Речь о выезде на встречную полосу и нарушении скоростного режима

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Люди чаще всего погибают в результате выезда автомобилей на полосу встречного движения и при нарушении водителями скоростного режима. Это следует из обзора дорожно-транспортной аварийности МВД РФ за шесть месяцев 2025 года.

"Наибольшее число погибших зафиксировано вследствие выезда на полосу встречного движения (29,2%), несоответствия скорости конкретным условиям движения (28,8%)", - сказано в обзоре.

Кроме того, почти на 90% по сравнению с 2024 годом выросло число погибших в результате нарушения правил остановки и стоянки, на 65% - из-за непредоставления преимущества в движении пешеходам, на 25% - при развороте в местах, где он запрещен.

Всего количество ДТП в России за полгода снизилось на 1,4% (до 55 964), число погибших - на 3% (до 5 802), раненых - на 1,8% (до 69 733). Основными видами нарушений правил дорожного движения, которые стали причинами ДТП за шесть месяцев 2025 года, явились нарушение скоростного режима и несоблюдение очередности проезда.