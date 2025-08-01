На Камчатке попросят Минстрой РФ направить специалистов для обследования зданий

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, к 4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих дополнительную инструментальную оценку повреждений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в Минстрой РФ с просьбой направить в регион специалистов для оперативного обследования зданий после мощного землетрясения.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обращусь в Минстрой России с просьбой направить к нам дополнительные экспертные организации для тщательного обследования жилого фонда и социальных объектов на предмет повреждений. К 4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих дополнительную инструментальную оценку повреждений", - написал глава Камчатки.