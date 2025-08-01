Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев отметил, что в эпоху глобального изменения климата климатические аномалии стали частым явлением, возможны холодные периоды, например, осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Сильного падения температуры в Республике Крым, которое с ожидающимися осадками в августе могло бы препятствовать пляжному отдыху, не будет, сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Аномально высокие температуры на юге России установились в первой половине июля. В Республике Крым, Краснодарском крае, Сочи и на федеральной территории Сириус объявлены штормовые предупреждения из-за повышения температуры до 40-41 градуса.

"В Крыму сейчас высокая температура, она провоцирует конвективные процессы - активное испарение, и в первых числах августа, может быть, после 10-го, ожидаются осадки, в том числе ливни. Но сильного падения температуры, которое бы подорвало курортный сезон, в Крыму ожидать не стоит. Яркие проявления жары начнут постепенно сглаживаться, появятся ливневые осадки неравномерного характера распределения", - сказал Вахрушев.

Ученый отметил, что в эпоху глобального изменения климата климатические аномалии стали частым явлением, возможны холодные периоды, например, осенью. В Крыму непривычно низкие температуры воздуха были зафиксированы в начале лета.