Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, также планируется предусмотреть для сервисов ответственность за содержание официальных парковок для электросамокатов и усилить контроль и информирование пользователей сервисов

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Движение электросамокатов в центре и на нескольких улицах планируют ограничить власти Новосибирска. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

"Определяем, где самокаты разрешены, а где нет - в том числе в центре и на гостевых маршрутах", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы города. Гостевые маршруты - это созданные для туристов транспортные коридоры, которые связывают основные улицы и локации города, а также включают дороги к аэропорту и железнодорожному вокзалу.

Кудрявцев уточнил, что мэрия также планирует предусмотреть для сервисов ответственность за содержание официальных парковок для электросамокатов и усилить контроль и информирование пользователей сервисов. "Сейчас подписываем с компаниями соглашения - в них четко прописаны права и обязанности сторон", - добавил мэр. В мэрии ТАСС уточнили, что соглашения планируется подписать в ближайшее время.

По данным Кудрявцева, всего на территории города размещено более 13 тыс. электросамокатов. В нескольких локациях Новосибирска действуют ограничения скорости средств индивидуальной мобильности.