Время ожидания составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. машин находится в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 05:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани фиксировалась очередь из 495 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по данным на 07:00 мск.