Причиной стало появление в здании районной больницы после землетрясения трещин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Мобильный госпиталь развернули в Северо-Курильске, поскольку в здании районной больницы после землетрясения появились трещины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Землетрясение, произошедшее 30 июля, повредило здание районной больницы - на стенах появились глубокие трещины, выведена из строя электросеть. До проведения комплексной оценки здания в населенном пункте развернут мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Мобильный госпиталь рассчитан на шесть коек. Сюда перевели пациента, который ранее находился в стационаре. Он продолжает лечение. По словам главного врача Северо-Курильской центральной районной больницы Елены Богомоловой, условия здесь созданы достаточно комфортные. Установлены печки, организован подвоз воды и всего необходимого. Полностью обеспечены все расходные материалы.

Отмечается, что в первые сутки после землетрясения медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам человек. Люди обращались с ушибами, нескольким пациентам была оказана психологическая помощь. По мнению врачей, сейчас местные жители реагируют на обстановку более спокойно, обращения к медработникам в основном связаны с необходимостью амбулаторного наблюдения и продолжения терапии при хронических заболеваниях.

Для жителей пострадавшего района была организована линия психологической поддержки. По телефону 112 обеспечено круглосуточное дежурство специалистов, которые готовы помочь справиться с негативным настроем или тревожностью. Ситуация остается на контроле профильных ведомств и правительства Сахалинской области.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Подземные толчки меньшей силы продолжаются. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане.