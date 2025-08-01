Как рассказал инженер "Центра водородной энергетики" Тимофей Сергеенко, он отличается от аккумуляторных тем, что летает в 3,5-4 раза дольше за счет топливного элемента и водородного баллона сверху

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый в России беспилотник на водородных топливных элементах представили на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" на Сахалине. Продолжительность полета аппарата превышает показатели других моделей в 3,5-4 раза, передает корреспондент ТАСС.

Форум проходит на территории дронопорта Пушистый у города Корсакова, где под эти цели построили павильоны "Сахалин экспо". В одном из павильонов представлены в числе прочего модели беспилотников.

"Мы разработали беспилотник на основе водородных топливных элементов. Он отличается от аккумуляторных тем, что летает в 3,5-4 раза дольше за счет топливного элемента и водородного баллона сверху. Водород хранится в композитном баллоне под давлением 350 атмосфер, из которого поступает в тот момент, когда происходит электрохимическая реакция. Продолжительность полета больше за счет водородного топливного элемента, энергоемкость системы больше, поэтому летают дольше", - сказал инженер "Центра водородной энергетики" Тимофей Сергеенко. Это первый такой беспилотник в России.

Сейчас, по его словам, заканчивается сертификация беспилотника, основные летные испытания уже завершены, коммерческое использование начнется в ближайшие несколько месяцев.

Аппарат собран в Москве при сотрудничестве сахалинского научно-производственного центра "Крылья Сахалина" - кластера, где занимаются проектированием, испытанием, выпуском дронов, разработкой новых регламентных документов для беспилотной авиационной отрасли.

"Время полета беспилотника - 3-4 часа. 4 часа - без полезной грузки, 3 часа - с полезной нагрузкой. Взлетная масса - 18 кг, полезная нагрузка - 5 кг", - уточнил характеристики Сергеенко. Тестировать беспилотник будут в том числе на Сахалине, где создан первый в России дронопорт и функционирует водородный полигон с инфраструктурой для заправки водородом. Тесты, во время которых будет оцениваться аэрологистика, состоятся в ходе международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет также на дронопорте Пушистый с 6 по 8 сентября. Будет проводиться расчет экономической эффективности модели по разным сценариям - аэрофотосъемка, доставка грузов и другое.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.