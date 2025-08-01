Москва выставила на торги право аренды помещения в усадьбе XIX века

Оно находится в историческом здании городской усадьбы Юлии Крестовниковой на Покровском бульваре

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Помещение в усадьбе XIX века на Покровском бульваре можно будет арендовать в результате торгов. Оно находится в историческом здании городской усадьбы Юлии Крестовниковой, расположенной по адресу: Покровский бульвар, дом 12, строение 1. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Помещение в Басманном районе имеет площадь 466,4 кв. м. Оно находится в здании городской усадьбы Юлии Крестовниковой - представительницы династии купцов Морозовых. Назначение объекта - свободное, а срок его аренды составит 10 лет с даты подписания договора", - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, пользователи таких зданий обязаны сохранять их исторический облик. Все работы в помещениях проводятся по согласованным проектам и под контролем специалистов департамента культурного наследия города Москвы. За нарушение законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прием заявок на участие в торгах завершится 18 августа, аукцион состоится 21 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.