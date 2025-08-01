Средства от такой охоты направляются на охрану природы, сообщили в Минэкологии республики

ТАШКЕНТ, 1 августа. /ТАСС/. Гражданин России заплатил $100 тыс. за разрешение, чтобы поохотиться на краснокнижного винторогового козла (мархура) в Узбекистане. Об этом сообщило Минэкологии республики.

Отмечается, что в соцсетях стала распространяться информация о российском охотнике, который в Сурхандарьинской области добыл редких животных - мархуров, занесенных в Красную книгу.

"В 2024 году разрешение на охоту на мархура было выдано в установленном порядке, при этом была уплачена сумма в размере $100 тыс. Эти средства направляются на охрану природы, в том числе на эффективную борьбу с браконьерством", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с законом, ежегодно устанавливаются квоты на отлов диких животных, а разрешение выдается исключительно на отстрел самых возрастных самцов, вышедших из репродуктивного возраста.

В Минэкологии подчеркнули, что аналогичная практика действует и в зарубежных странах. "Так, например, в Намибии охота по лицензии ежегодно приносит более $3 млн дохода", - добавили в ведомстве.