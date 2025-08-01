Авторы проекта уже провели более 10 однодневных и трехдневных стажировок, и свыше 200 представителей малых городов и сел побывали в Тотьме, переняли опыт

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Энтузиасты из Тотьмы Вологодской области обучат от 800 до тысячи представителей малых городов России социальному проектированию. При поддержке Фонда президентских грантов представители Тотьмы поделятся своим опытом, как можно развивать малую родину, рассказала ТАСС руководитель тотемского фонда развития общественных инициатив "Соль Земли" Зинаида Селебинко.

"Мы реализуем проект "Досолим до ума" при поддержке Фонда президентских грантов. Проект по активизации гражданского общества, инициативных жителей городов и сел Российской Федерации. Мы через свои практики обучаем и вдохновляем жителей малых территорий, чтобы они начинали действовать в своих родных населенных пунктах, потому что ответственность за свою малую территорию лежит именно на местных жителях. Такова наша идея. Порядка 800-1 000 человек - таков охват людей, которых мы каким-то образом присоединяем к нашему проекту со всех уголков страны", - сообщила ТАСС Селебинко.

Организаторы проводят стажировки для представителей разных городов и сел, на которых рассказывают, показывают и обучают на примере реализованных в Тотьме проектов, как можно собирать команды, генерировать идеи, где можно получать на их реализацию финансирование, что такое социальное проектирование и каких ошибок не совершать при подаче заявки на любой грантовый конкурс.

Проект продлится до февраля 2026 года. Его авторы уже провели более 10 однодневных и трехдневных стажировок, и уже свыше 200 представителей малых городов и сел побывали в Тотьме, переняли опыт. "В сентябре у нас впервые пройдет проектный лагерь. Ждем людей, которые подавались на гранты с разными заявками, но никогда не выигрывали. Мы докрутим их заявки, что называется, досолим их до ума, и постараемся, чтобы их грантовые заявки выиграли. Лагерь для 24 представителей, их отберем по итогам конкурса", - рассказала руководитель фонда.

Она отметила, что Фонд президентских грантов транслирует Тотьму, как один из успешных кейсов малых городов, где местные жители развивают территорию через проектную деятельность. Каждый третий в городе так или иначе связан с тем или иным проектом. "Я говорю "мы" - это все, кто причастен к проектам, кто неравнодушен и любит свою родную землю. Это Тотемское музейное объединение, администрация округа, волонтеры, предприниматели со всего Тотемского округа", - добавила Селебинко.

Тотьма (самое ранее упоминание в летописи - 1137 г.) входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки - каменной и деревянной. Более 40 зданий имеют статус памятника. Тотьма входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов.