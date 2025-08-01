Это втрое больше, чем за весь предыдущий год, сообщили в логистическом операторе "Айси логистик"

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Число посылок с маркетплейсов, доставленных в регионы Донбасса и Новороссии, в 2025 году составило почти 34 млн, это втрое больше, чем за весь предыдущий год, сообщили ТАСС в логистическом операторе "Айси логистик", который специализируется на перевозках в Крым, а также регионы Донбасса и Новороссии.

"С января по июнь 2025 года жители Новороссии получили уже почти 34 млн посылок с федеральных маркетплейсов. Это в три раза больше показателей за весь 2024 год. <…> На текущий момент 60% всех отправлений приходится на ДНР, 20% - на ЛНР. Объемы доставки в Новороссию с начала года выросли почти на 300% и продолжают увеличиваться", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что запустили новый сортировочный центр в Каменске-Шахтинском, где обрабатывают до 100 тыс. отправлений в сутки. Это позволит ускорить доставку товаров и сделать сроки доставки такие же, как и в других регионах РФ - от двух дней. Еще один сортировочный центр компании, где ежесуточно обрабатывают более 150 тыс. посылок, с декабря 2024 года работает в Таганроге Ростовской области. Совокупная площадь сортировочных центров "Айси логистик" достигла 19 тыс. кв. м.

"Айси логистик" - инфраструктурный оператор, предоставляющий полный комплекс услуг: транспортная логистика, распределительные центры для хранения продуктов питания, сортировочные центры для e-commerce, собственная сеть пунктов выдачи заказов. Компания работает по всей России и специализируется на перевозках в Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область. Сеть ПВЗ насчитывает свыше 750 точек в 200 населенных пунктах.