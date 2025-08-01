Они будут работать в Вытегорском районе, на местах боев 272-й стрелковой дивизии, сообщил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция опытных участников Вологодского поискового объединения пройдет с 1 по 10 августа в Вытегорском районе Вологодской области, на местах боев 272-й стрелковой дивизии, которая стояла на Оштинском рубеже, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Вологодской области Александр Метелкин.

Оштинский рубеж - это единственная территория в Вологодской области, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год в районе Ошты красноармейцы сдерживали наступление финских войск, а затем до 1946 года проводились сложные работы по разминированию территории - финны заминировали абсолютно все, и линию обороны, и места расквартирования своих войск, включая хозяйственные постройки, дороги.

"Поисковая экспедиция "Ошта-2025" пройдет при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Вологодской области с 1 по 10 августа на местах боев 272-й стрелковой дивизии. Экспедиция небольшая. Стартуем 1 августа на трех вездеходах. Забрасываемся на новую точку, где этой весной была проведена разведка и есть объективные данные о нахождении в земле останков красноармейцев. Дорога дальняя, больше 18 км на место через болота, лесные делянки", - рассказал ТАСС руководитель экспедиции.

Состав экспедиции - 25 человек. "Участники - бойцы Вологодского объединения поисковиков, в основном опытные поисковики, взяли с собой минимум вещей, точно рассчитан объем и вес, чтобы мы смогли добраться до места за один раз, потому что логистика сложная. В этом году местный производитель вездеходов предоставил нам три вездехода, чтобы все смогли увезти за один раз. До этого приходилось забрасываться челночным методом", - рассказал Метелкин.

По его данным, раскопы пройдут на местах боев 272-й стрелковой дивизии, которая начинала держать Оштинскую оборону, подошла на подмогу оштинскому истребительному батальону и держала позиции. В декабре 1941 года предприняла одно неудачное наступление. В 1942 году ее сменила 368-я стрелковая дивизия, а 272-я сместилась чуть северо-западнее и продолжала находиться на Оштинском рубеже до его окончания в 1944 году. В апреле 1942 года ее бойцы попытались вновь наступать, но не улучшили положение и остались на своих рубежах. Красноармейцы не дали финнам продвинуться вглубь и сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда.