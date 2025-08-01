Им может стать трасса Красноярск - Енисейск, сообщил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Маршрут Красноярск - Енисейск может стать в ближайшее время национальным автомобильным маршрутом. Красноярский край имеет потенциал стать новой точкой притяжения для автотуристов со всей России, сообщил ТАСС глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, главный редактор журнала "Автодайджест.рф" Сергей Лобарев.

Ассоциация при поддержке зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко и регионального представителя ассоциации Валерия Терехова провели с экспертами тестовую автоэкспедицию по Красноярскому краю, по маршруту Красноярск - Енисейск, призванный оценить потенциал инфраструктуры для развития автотуризма. Возглавил автопробег глава ассоциации Сергей Лобарев.

"После более двадцати проведенных автоэкспедиций меня сложно удивить, но Красноярский край поразил своей природой и величием водных просторов Енисея, оставив после себя только положительные эмоции. Этот маршрут имеет все шансы стать Национальным автомобильным маршрутом. Автомаршрут идеально подходит для путешественников, ищущих новые впечатления и готовых к исследованию уголков нашей страны. Он будет крылом маршрута Федеральной трассы Москва - Владивосток, определенного Концепцией развития автотуризма в России до 2035 года. Участники автоэкспедиции были приятно удивлены качеством дорог на протяжении большей части маршрута ", - рассказал Лобарев.

Время с пользой

По его словам, эксперты отметили интересные точки притяжения: кемпинги и парковки, которым необходимо дать экспертную оценку на доступную среду и безопасность для семейных экипажей и наметить перспективные объекты дорожного сервиса для доступа путешествующих лиц с ограниченными возможностями. "Красноярский край наполнен яркими местами гастрономии, здравницами, природными ландшафтами и локациями. Намечены интермодальные маршруты, которые позволят автотуристам из Центральной России, Дальнего Востока и зарубежных стран сочетать автомобильное путешествие с перелетами и железнодорожными поездками, чтобы максимально эффективно использовать свое время", - подчеркнул собеседник агентства.

Лобарев отметил, что в ближайших планах ассоциации - более детальное изучение логистики маршрутов по Сибирскому федеральному округу. Цель - создать комплексные и безопасные маршруты для автотуристов из Центрального федерального округа и других регионов России. "Ассоциация открыта к сотрудничеству с представителями местного бизнеса, занимающимися придорожным сервисом, кемпингами и глэмпингами по проведению и организации автоэкспедиций. Эксперты ассоциации готовы предоставить консультации по вопросам соответствия объектов требованиям ГОСТ и новым стандартам качества, чтобы сделать отдых автотуристов максимально комфортным и безопасным", - сказал он.

"С благодарностью участники экспедиции отметили теплый прием, внимание и заинтересованность пробегом заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края, Юлию Филатову. Были удовлетворены обсуждениями деталями развития туристической отрасли Красноярского края, предстоящей автоэкспедицией", - поделился Лобарев.