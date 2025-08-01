В частности, по данным агентства, сооснователь Telegram Павел Дуров с начала года заработал $3,27 млрд

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $20,163 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $3,27 млрд, его состояние составило $14,3 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,12 млрд, до $16,3 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,58 млрд, до $22,2 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.