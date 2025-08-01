ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Контракт на реконструкцию старого здания Дома правительства, которую планировали завершить в 2024 году, расторгнут. Объект после допроектирования намерены сдать в 2026 году, сообщил ТАСС вице-премьер Чувашской Республики Максим Иванов.

Старое здание Дома правительства Чувашии (бывший Дом советов) построено в 1940 году и является объектом культурного наследия федерального значения. Его эксплуатация прекратилась в 2011 году, реконструкция началась в 2022 году. В сентябре 2024 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что на модернизацию направлено более 1 млрд рублей. Первоначально обновленный объект планировалось сдать до конца 2024 года.

"Контракт расторгнут. <…> Предстоит обследовать здание, чтобы оценить фактически выполненные работы и их соответствие проектной документации, после чего допроектируем объект. <…> Планируется, что он будет сдан [в 2026 году]", - сообщил Иванов.

По данным Минстроя Чувашии, в ходе реконструкции в первую очередь средства выделили на укрепление фундамента, находившегося в аварийном состоянии. Из-за длительного отсутствия отопления также начали разрушаться отдельные конструкции, что потребовало дополнительных средств на их восстановление. Комплекс исследований касался соответствия строения охранной грамоте, так как здание является памятником культуры: по данным властей, был выявлен ряд изменений, что повлекло дополнительные расходы на приведение помещений в прежний вид.