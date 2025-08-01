ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

Также 81% опрошенных граждан страны считают, что президент работает хорошо

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 июля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42% (плюс 3 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 10% (минус 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (без изменений), "Новых людей" - 4% (плюс 2 п.п.).