Международный военно-исторический фестиваль пройдет с 19 по 21 сентября

СМОЛЕНСК, 1 августа. /ТАСС/. Международный военно-исторический фестиваль, посвященный освобождению Смоленска от польско-литовской оккупации войском царя Алексея Михайловича, пройдет с 19 по 21 сентября в Смоленске. Реконструкторы восстановят историческое сражение 1654 года вблизи крепостной стены, сообщил ТАСС председатель регионального отделения РВИО Смоленской области Дмитрий Самохвалов.

"С 19 по 21 сентября у нас пройдет масштабный военно-исторический фестиваль, в ходе которого мы проведем реконструкцию освобождения Смоленска от польско-литовских интервентов в 1654 году. Мероприятие будет организовано на восточном участке Смоленской крепостной стены. Собирается довольно серьезная международная команда реконструкторов из разных городов России и Белоруссии, а также других стран, подтверждение участия которых мы сейчас ждем", - рассказал собеседник агентства.

Вблизи крепостной стены планируют организовать полевой лагерь стрелецкого войска XVII века, зрители смогут увидеть расстановку артиллерийской батареи, штурм цитадели, пленение противника, как отдавались команды и сколько времени уходило на перезарядку оружия.

Об осаде Смоленска

С 1514 по 1611 год Смоленск считался западными воротами Московского государства, однако в 1611 году одна из самых мощных крепостей Восточной Европы была взята польским королем Сигизмундом III. С тех пор Смоленск входил в объединенное польско-литовское государство - Речь Посполитую. В 1654 году армии царя Алексея Михайловича удалось отвоевать Смоленск.

Первый штурм крепости состоялся в августе, цитадель подверглась одновременной атаке с шести направлений. Поскольку поляки продолжали сопротивление, началась планомерная осада Смоленска. Русские войска регулярно палили по городу из пушек, разрушая крепостные стены и башни. Исчерпав все средства сопротивления, 23 сентября 1654 года польский гарнизон Смоленска капитулировал, город навсегда вошел в состав России.