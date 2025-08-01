Оно будет работать в составе Министерства социальной защиты, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Управление по координации помощи действующим бойцам СВО и их семьям, созданное по поручению главы республики Артура Парфенчикова, начало работу в Карелии. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня начинает работу управление по координации помощи защитникам Отечества. Поручение давал в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием республики. Поставил задачу создать специальное управление, которое будет координировать работу по оперативному оказанию помощи участникам СВО. Без волокиты, задержек и прочих бюрократических барьеров специалисты управления будут взаимодействовать со всеми органами власти и оперативно состыковывать принятые решения", - сказано в сообщении.

Новое управление будет работать в составе Министерства социальной защиты. В числе его задач - координация работы по выявлению потребностей семей действующих участников СВО и предоставление региональных мер поддержки. Также сотрудники будут маршрутизировать обращения, поступающие через портал Госуслуг, и осуществлять взаимодействие с филиалом Фонда "Защитники Отечества". Штатное увеличение численности госслужащих для работы управления не потребуется, отметил глава республики.

В Карелии действует комплексная система мер поддержки участников СВО и их семей. Она включает предоставление выплат, право на бесплатное получение земельных участков, питание детей в школе, освобождение от оплаты детского сада, медицинскую реабилитацию, юридическую помощь, налоговые льготы и другие меры.