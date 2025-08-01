Горожан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу и в утренние часы субботы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозу синоптиков, сегодня после 11:00 и до 10:00 2 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.